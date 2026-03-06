Del Genio: "Non so se Conte sarà l'allenatore perfetto per il futuro del Napoli"

"Ogni momento storico di un club ha l'allenatore giusto e non so se per il futuro sarà Conte quello giusto o ci vorrà un Conte 3.0. Io me lo auguro sia ancora lui. E per me è stato il vero artefice della vittoria dell scudetto, anche se come gioco preferisco il Napoli di Sarri e Spalletti".

Lo ha detto il giornalista Paolo Del Genio a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Noi dominati? Non è così, forse solo col Psv nel finale, ma era una sola eccezione. Addirittura anche il City che in superiorità poteva dominarci e non l'ha fatto. Meret in campo per il Mondiale? Conte non riceve diktat dalla società, abbiamo sempre detto che ha avuto carta bianca...".