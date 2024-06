Buongiorno è un obiettivo? Conte: "Qualcosa faremo, siamo stati la 10ª difesa.."

vedi letture

Uno dei temi trattati da Antonio Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione da allenatore del Napoli è stato quello del mercato dei difensori.

Uno dei temi trattati da Antonio Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione da allenatore del Napoli è stato quello del mercato dei difensori, col nome di Alessandro Buongiorno che continua ad essere in orbita azzurra in vista della sessione estiva:

Quale reparto da rinforzare maggiormente?

"I numeri non sempre dicono la verità, ma fanno fare delle riflessioni. Il Napoli lo scorso anno ha preso 48 gol, la decima difesa del campionato. E stranamente è finito decimo... Il dato più preoccupante sono i 27 gol subiti al Maradona, la 15esima peggior difesa della Serie A, mentre in trasferta la 5^ miglior difesa della Serie A. Dobbiamo ritrovare equilibrio. Non ho mai visto squadre che vincono con difese che prendono tantissimi gol. Nel calcio se vuoi avere un fine vincente devi avere equilibrio, il troppo offensivo o troppo difensivo non porta da nessuna parte. Quindi dobbiamo fare delle riflessioni: quando prendi gol non è questione solo dei difensori o del portiere. Quindi facendo delle analisi vogliamo apportare dei correttivi".

Buongiorno è un obiettivo del Napoli?

"Girano tanti nomi, cercheremo di trovare il profilo migliore rispettando determinati parametri. In difesa cercheremo di fare qualcosa, sia dal punto di vista tattico che degli uomini. Questo deve essere chiaro".