Buongiorno riceverà le chiavi della città di Cardito, il sindaco: "Vi spiego perché"

Un riconoscimento speciale per Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli: il prossimo 14 maggio riceverà le chiavi della città di Cardito. L’annuncio è arrivato durante il programma La Radiazza su Radio Marte, per voce del sindaco Giuseppe Cirillo.

"È per noi motivo di grande orgoglio consegnare questo simbolo cittadino ad Alessandro - ha dichiarato il primo cittadino - in omaggio alle sue origini carditesi. Ci ha colpito molto quando, durante un’intervista con il comico Vincenzo Comunale, ha tenuto a precisare che le sue radici sono carditesi e non semplicemente napoletane. Un gesto che ci ha resi fieri, come lo siamo anche per le origini carditesi dei The Kolors."

La cerimonia ufficiale si terrà in Comune, proprio il 14 maggio, alla presenza di Buongiorno e delle autorità cittadine.