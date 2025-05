Zazzaroni: "La costruzione dal basso è una ca****! Ora conta la mentalità più della tattica”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La costruzione dal basso è una ca****. Se non hai giocatori adatti, di qualità, che possano realmente importare un’azione e saltare il pressing avversario. In questa fase della stagione conta molto più la mentalità che la tattica. Conta la capacità di riuscire a convincere i giocatori a dare tutto e sacrificarsi in ogni settore. Questo è fondamentale. I giocatori quando sentono l’autorevolezza e la credibilità dell’allenatore le cose le fanno. E se vedono che arrivano i risultati le fanno ancora meglio”.

