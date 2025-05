Bruscolotti predica calma: "Restiamo umili, le bandiere prendiamole quando sarà il momento"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quello che sta facendo il Napoli ha dell’incredibile, il lavoro paga alla distanza. Tutto ciò che l’anno scorso è stato fatto è stato cancellato, c’è stato un auto convincimento grazie all’allenatore. Questo è frutto di un gran lavoro, non dobbiamo meravigliarci. Io dico che per lo scudetto ci siamo, ma restiamo umili. Lasciamo stare le bandiere per ora, cacciamole quando sarà il momento”.

