L'editoriale di Corbo: "ADL vede Conte. Spuntano i primi due acquisti certi"

vedi letture

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo anticipa quelli che saranno i temi dell'incontro ormai prossimo tra Conte e De Laurentiis per gettare le basi in vista del futuro.

"De Laurentiis è da stanotte in Italia, torna dalle Maldive. Presto vedrà Conte. Hanno poco o troppo da dirsi. Subito con rischi di divergenze o dopo il 25 maggio? Conte è certo di aver fatto il massimo, tollerando anche la cessione di Kvaraskhelia. De Laurentiis lo stesso, non si era mai escluso dalle strategie come negli ultimi 12 mesi. Si tenta di leggere nei retropensieri. De Laurentiis è stato sempre in silenzio, come nell’accordo. Si è arreso alle insistenze per l’acquisto di Lukaku: 30 milioni, 31 anni, un triennale da 6 milioni netti per 12 gol finora, senza ipotesi di plusvalenze. Zitto anche dopo i mancati incassi della Coppa Italia".

A proposito di acquisti: "Inevitabile l’acquisto di una punta centrale e di un centrocampista. Sul primo ruolo la scelta di Conte è su nomi che ha già proposto. Opportuno il lavoro di Manna, per una sintesi. Ma De Laurentiis non intende strapparlo alla guida del Napoli. Avrà limato anche il piano finanziario".