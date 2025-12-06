Cabrini: "Napoli è una trasferta diversa. Quando veniva la mia Juve era più complicato..."

L’ex calciatore Antonio Cabrini è intervenuto nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Periodo molto difficile il nostro calcio. Tre generazioni di nostri ragazzini non hanno visto un mondiale con l’Italia partecipante, speriamo di qualificarci attraverso i play-off.

Giocare a Napoli è una trasferta diversa, si può subire la pressione del Maradona o eventualmente reagire con forza e personalità. Quello è uno stadio che può sia caricarti che eventualmente darti pressione. Certo quando venivamo lì e c’era Maradona era tutto più complicato al di là del pubblico. McTominay come Tardelli? Fare paragoni dopo trent’anni non è facile, ma lo scozzese è un elemento importante e sta facendo molto bene, ma vediamo fino alla fine del campionato come si comporta”.