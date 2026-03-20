Cagliari, Dossena a Dazn: "Col Napoli soprattutto l'atteggiamento non dovrà mancare"

Cagliari, Dossena a Dazn: "Col Napoli soprattutto l'atteggiamento non dovrà mancare"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:53Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Il difensore del Cagliari Alberto Dossena ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 30^ giornata.

Bene contro le grandi. "Siamo consapevoli delle nostre qualità, dobbiamo mettere l'atteggiamento giusto in ogni gara. Non deve mancare soprattutto contro il Napoli".

Terza gara col Napoli: cosa bisogna fare? "Dobbiamo mettere il 101%, sappiamo che il 99 non basta. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister e poi vedremo come andrà a finire".