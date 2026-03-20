Gilmour a Dazn: "De Bruyne e McTominay fanno la differenza! Su Lobotka..."

Gilmour a Dazn: "De Bruyne e McTominay fanno la differenza! Su Lobotka..."TuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:11Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 30^ giornata.

Giochi in mezzo con Lobotka. "Contento di giocare con lui, che sicuramente è mancato al Napoli".

Il ritorno di De Bruyne? "E' entrato benissimo col Lecce. Avere a disposizione lui e McTominay farà la differenza".