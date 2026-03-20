Dt Cagliari a Dazn: "Abbiamo 7 titolari fuori! La squadra ha voluto il ritiro pre-Napoli"

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Il dt del Cagliari Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 30^ giornata.

Caprile e Palestra in Nazionale: quanto orgoglio c'è? "Siamo felicissimi, diamo due ragazzi alla Nazionale. Caprile è un portiere forte, che ha dimostrato di stare nella Nazionale. Palestra è la prima convocazione, era in Under 21 e quest'anno ha fatto un grandissimo campionato: era un dovere chiamarlo".

Spazio a giovani italiani e vicini alla salvezza. "Secondo me, gli italiani sono forti e ci vuole coraggio. Il Cagliari lo ha, li facciamo giocare e speriamo di raggiungere l'obiettivo di inizio anno. Abbiamo un allenatore molto coraggioso e siamo facilitati".

2 punti in 6 partite: c'è rilassatezza? "Da 2 mesi abbiamo 7 titolari fuori per infortunio e abbiamo perso Belotti e Borrelli, oltre a Felici tutto il campionato. Nell'ultima abbiamo perso anche Idrissi: più una flessione per gli infortuni. Dopo la sosta ne recupereremo 4/5, cosa molto importante. I ragazzi non si sono rilassati, hanno voluto un giorno in più di ritiro e l'abbiamo accettato".