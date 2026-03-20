Del Genio: "Napoli di quest'anno addirittura più forte e bello dell'ultimo"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio parlando del futuro di Conte: "Quest'anno il Napoli può fare 82 punti come un anno fa e non sarà sicuramente la quota scudetto. Lo scorso anno con gli stessi punti puoi arrivare addirittura terzo con un distacco considerevole dall'Inter.
Questo per dire che nei paragoni tra le due stagioni, lo scorso anno ci sono stati meno infortuni, non c'era la Champions, non c'era la Supercoppa e comunque la squadra quest'anno è migliorata nonostante tutto quello che è successo. Sta addirittura facendo un po' meglio. E quest'anno ha fatto anche partite più belle di quelle dell'anno scorso anche con prove da squadra autorevole ed entusiasmante", le sue parole.
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