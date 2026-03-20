Reja non ha dubbi: "So su chi puntare del Napoli per Cagliari"

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Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Edy Reja, ex allenatore delle due squadre rivali oggi, ha commentato il match fra Napoli e Cagliari in programma oggi alle 18.30 alla Unipol Domus e soprattutto sulla lotta scudetto con gli azzurri indietro di nove punti sull'Inter capolista: "I nove punti dall'Inter sono tanti, però perché mettere limiti alla Provvidenza? II Napoli tenterà di vincerla, poi si metterà comodo ad aspettare i risultati del weekend. Il discorso vale anche per il Cagliari, che non ha alcuna intenzione di sentire il fiato sul collo di chi insegue".

Su chi possa essere l'uomo della serata, Reja non ha dubbi: "Punto su Hojlund, che è fortissimo. Centravanti pazzesco: attacca la profondità, gioca per gli altri e poi per sé, ti conquista al primo scatto. Però poi ricordo anche che De Bruyne-McTominay assieme fanno una qualità tecnica straripante. Due leader dentro, col gol nel sangue".