Podcast

Cagni: "Al Napoli manca ritmo, il nostro campionato è lento e annoia"

Cagni: "Al Napoli manca ritmo, il nostro campionato è lento e annoia"TuttoNapoli.net
Oggi alle 22:10Le Interviste
di Antonio Noto

Ancora un pareggio per il Napoli, che dopo quattro partite di Champions League ha a solo 4 punti in classifica. Tante critiche ad Antonio Conte, al quale viene contestato lo scarso rendimento in Europa. Ma come mai questa difficoltà, soprattutto a realizzare reti?

Ecco cosa ha detto l'allenatore Gigi Cagni ai microfoni di Tmw Radio: "Gli manca sempre qualche giocatore importante. Gli manca ritmo poi, perché il nostro campionato è lento, che annoia".