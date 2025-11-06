Ranking UEFA, 5° posto Champions: l'Italia resta in corsa
La corsa al quinto posto Champions resta apertissima, anche se al momento l’Italia è ancora fuori dalla zona utile per ottenere un posto aggiuntivo nella prossima edizione del torneo. La due giorni di Champions League ha comunque portato segnali incoraggianti, soprattutto grazie ai successi di Inter e Atalanta, che hanno permesso di recuperare punti preziosi nel ranking UEFA.
L’Inghilterra appare ormai lanciata in fuga, ma per la seconda posizione, quella decisiva per il posto extra, la lotta resta viva e serrata. Tutto dipenderà ora dai risultati del giovedì europeo: in Europa League e Conference League, toccherà a Roma, Bologna e Fiorentina tenere alto il coefficiente italiano. I giallorossi saranno di scena a Glasgow contro i Rangers, i rossoblù ospiteranno il Brann Bergen, mentre la Viola sarà impegnata in trasferta a Mainz. Il destino dell’Italia in chiave Champions passa anche da loro.
1. Inghilterra (9 su 9) 9.388
2. Germania (7 su 7) 8.000
3. Portogallo (4 su 5) 7.800
4. Cipro (3 su 4) 7.750
5. Italia (7 su 7) 7.714
6. Spagna (8 su 8) 7.625
7. Polonia (4 su 4) 7.375
8. Danimarca (2 su 4) 7.125
9. Francia (7 su 7) 6.357
10. Olanda (6 su 6) 5.916
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 14.000
2. Atalanta 11.000
3. Juventus 9.000
4. Napoli 9.000
5. Fiorentina 6.000
6. Bologna 3.000
7. Roma 2.000
Punti totali: 54.000 - Media: 7.714
Ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 129.500
2. Bayern Monaco 122.250
3. Inter 121.250
4. Manchester City 115.750
5. Liverpool 113.500
6. Paris Saint-Germain 106.500
7. Borussia Dortmund 95.750
8. Bayer Leverkusen 95.250
9. Barcellona 94.250
10. Arsenal 89.000
11. Atletico Madrid 87.500
12. Chelsea 87.000
13. Benfica 83.750
14. Roma 83.500
15. Eintracht Francoforte 83.000
16. Manchester United 76.500
17. Atalanta 76.000
18. Feyenoord 70.000
19. Brugge 69.750
20. PSV Eindhoven 69.250
24. Fiorentina 66.000
25. Milan 66.000
26. Juventus 62.250
30. Napoli 60.000
33. Lazio 59.000
96. Bologna 17.732
Ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 100.227
2. Italia 88.660
3. Spagna 82.578
4. Germania 79.117
5. Francia 71.534
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 63.866
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 60.466
8. Belgio 56.550
9. Turchia 46.400
10. Repubblica Ceca 42.300
11. Grecia 39.312
12. Polonia 38.375
13. Norvegia 37.987
14. Danimarca 36.981
15. Svizzera 32.500
