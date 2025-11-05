Fabbroni: "Conte, non lo puoi dire! Il Napoli ha fatto per 14 anni in Europa ad alti livelli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il Napoli ha il tempo di migliorare la classifica Champions e passare il turno. Ma se ci fermiamo all’evento, ossia la partita contro l’Eintracht, bisogna dire che gli azzurri sono stati largamente insufficienti. I tedeschi sono venuti a fare le barricate, dando la sensazione di non voler vincere il match. Il Napoli ha creato delle palle gol, ma nemmeno troppo chiare. Si apre ora un problema di gestione: lo 0-0 contro il Como può anche soddisfare, ma in Champions è stato un risultato deludente.

Secondo me Conte non può dire che il Napoli si sta abituando solo ora a giocare ogni tre giorni. La squadra ha fatto per 14 anni l’Europa, anche ad alti livelli. Va bene crescere, ma il comandante di questa crescita è lui. La società ha soddisfatto Conte al 100%, spendendo tanto e dandogli i giocatori che voleva. Se la tifoseria mugugna e non si identifica in questa squadra sta alla società riscattarsi e trovare la strada giusta per una proposta di gioco che fino ad ora si è vista molto raramente”.