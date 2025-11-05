Ambrosini: "Il Napoli deve intervenire a gennaio! Senza De Bruyne, ecco cosa gli serve"

Nel corso di 'Cronache di Spogliatoio, è intervenuto Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e opinionista Dazn: "Per me a gennaio il Napoli deve intervenire e trovare un centrocampista in più. Anguissa andrà via per la Coppa d'Africa e De Bruyne non ci sarà. Serve una mezz'ala di qualità, meno di gambe e un po' più di qualità, è quello che serve a gennaio.

Non mi viene in mente un nome da spendere, il Napoli ha bisogno anche di tecnica. Quando trovano le difese chiuse senza De Bruyne, ha bisogno di qualcuno che in quelle zone si gira e riesce a combinare. Il Napoli ora senza il belga lo fa meno".