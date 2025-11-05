Podcast

Imparato: "Incide la lentezza del gioco, vedo un Napoli sulle gambe"

Imparato: "Incide la lentezza del gioco, vedo un Napoli sulle gambe"
Oggi alle 21:20Le Interviste
di Antonio Noto

Per il Napoli 4 punti in 4 partite di Champions League. E torna in auge il leitmotiv che vuole Antonio Conte mai incisivo in Europa. Ma come mai questa difficoltà oggettiva? Ecco cosa hanno detto dal giornalista Gaetano Imparato ai microfoni di Tmw Radio.

"Sicuramente incide l'intensità di gioco e questa lentezza del gioco del Napoli ultimamente. Vedo una squadra stanca, sulle gambe, che non riesce ad accelerare e incidere".