Da Milano: "Napoli squadra più di pensiero che di fatti, il problema è l'attacco"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista della Gazzetta dello Sport, Guendalina Galdi: “Il problema del Napoli è l’attacco. Due tiri in porta contro l’’Eintracht sono pochi. Se il Napoli avesse preso gol sarebbe stato grave. Gli azzurri hanno rischiato anche di perdere. La corsa ai playoff per me resta possibile, ma evitando di fare calcoli. Avere il Chelsea all’ultima giornata è un vantaggio. La squadra di Conte dovrà capitalizzare al massimo le gare in trasferta.

Bisogna però mettere mano alla fase offensiva, perché in Europa bisogna fare sicuramente di più. Bisogna fare attenzione alla differenza reti. Lo scorso anno alla Dinamo Zagabria non bastarono gli 11 punti che hanno portato altre squadre a passare il turno. In quel caso fu fatale la differenza reti. Doppio centravanti? L’importante è mantenere alta la produzione offensiva, ma nel caso del Napoli questa produzione va creata in qualche modo. Questa squadra mi pare più di pensiero che di fatti”.