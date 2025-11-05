Alvino: “Strada in salita, facciano vedere quanto vogliamo bene al Napoli e spingiamo!”

Il giornalista Carlo Alvino ha lanciato un appello ai tifosi azzurri attraverso ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ con il suo editoriale: "In questo momento difficile non ci dividiamo tra di noi, a caccia di colpevoli per forza di cose e spingiamo! Dimostriamo l'amore per il Napoli nel modo più semplice possibile, restiamo uniti, come ha lanciato l'appello lunedì Antonio Conte. L'altro ieri, non l'anno scorso, Antonio Conte ha annusato il pericolo delle divisioni, dei processi sommari, della caccia al colpevole, della caccia alle streghe, niente di tutto questo. La strada è in salita, spingiamo! Facciamo vedere al resto d'Italia che non ci ama… Ieri sera li avete sentiti nei salotti televisivi, l'1-1 di Juve-Sporting Lisbona, Sporting battuto dal Napoli, è stato accolto con la fanfara dei Carabinieri. Tutti lì pronti a cantare, ad esultare: ‘La Juve c'è! La Juve di Spalletti è tornata! Il Cammino in Europa adesso è roseo’. 1-1, in classifica generale è alle spalle del Napoli. Il Napoli lo Sporting l'ha battuto 2-1. Lo stesso salotto televisivo, Napoli-Eintracht: ‘Mamma mia, è la vergogna! Antonio Conte soffre il doppio impegno settimanale!’. Ci soffrite e soffrite maledettamente Antonio Conte e io di questo gioisco! Sapere che soffrite per il Napoli e soffrite per Antonio Conte è una cosa che mi eccita, mi dà una soddisfazione straordinaria. Vedere lì quelle facce un po' particolari in questi pseudo salotti televisivi di opinionisti o sedicenti tali, sbraitare contro Antonio Conte e quindi sbraitare contro il Napoli è enorme! Vedere il Napoli primo in classifica in Italia da solo mi dà una soddisfazione enorme! Vedere il Napoli, che seppur tra mille difficoltà, può continuare il suo viaggio in Europa mi dà una soddisfazione enorme!

E allora l'appello che mi sento di fare stasera, il titolo è chiarissimo: è vero la strada è in salita, facciamo vedere quanto bene vogliamo al Napoli e spingiamo! Perché se è in salita proprio per questo ha bisogno ancora di più di una spinta, diamo una mano al Napoli e accompagniamo il Napoli. E’ l'unico modo che possiamo fare, come fanno i ragazzi delle curve allo stadio. Solo loro, tifando dal primo all'ultimo minuto, solo loro. E come possiamo fare noi come ambiente? Respingendo queste critiche faziose contro Conte e quindi contro il Napoli e quindi contro di noi, restando uniti e compatti. Ci sono dei problemi? Evidentemente ci sono, Antonio Conte è un allenatore di straordinaria bravura, la società è una società straordinariamente forte e quindi questi piccoli problemi che non impediscono al Napoli di essere primo da solo in classifica, si sappia, e che non impediscono al Napoli di continuare a lottare per passare almeno ai play off di Champions. Nonostante tutto, questi problemi non impediscono al Napoli di continuare a fare quello che il Napoli sa fare”.