Caiazza: "Sarebbe stato fondamentale avere Lobotka già contro l'Inter"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Il Napoli non deve avere paura dell'Inter, solo così può mettere in difficoltà la squadra di Conte. La formazione sarà facile da indovinare, ci sono tante assenze. Sarebbe stato fondamentale avere Lobotka già per questa partita ma anche se fosse arrivato mercoledì scorso non avrebbe avuto il tempo di capire tutti i meccanismi. Mi auguro di vedere una squadra equilibrata a centrocampo".