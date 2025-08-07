Cajuste: "Non vedevo l'ora di tornare all'Ipswich! Ora sono davvero felice"

vedi letture

Jens Cajuste non è più un giocatore del Napoli. Il centrocampista svedese lascia gli azzurri per fare ritorno all'Ipswich Town, club che lo aveva già avuto in prestito nella stagione passata. L'ufficialità è arrivata tramite un comunicato della SSC Napoli, che ha specificato la formula dell'operazione: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L'accordo, in pratica, diventerà definitivo solo se l'Ipswich Town otterrà la promozione in Premier League, un obiettivo ambizioso per il club che militerà nella seconda divisione inglese.

Cajuste, visibilmente entusiasta, ha commentato il suo ritorno con parole cariche di affetto: "Sono davvero felice che tutto sia andato per il verso giusto e di essere tornato. Ho sempre avuto l'ambizione di tornare qui e non vedo l'ora di ricominciare con i miei compagni". Il centrocampista ha elogiato il suo ex allenatore e ha descritto il campionato inglese (anche la Championship) come una "guerra", una sfida che lo entusiasma molto. La cessione di Cajuste rappresenta un passo importante per il Napoli di Antonio Conte, che continua a sfoltire la rosa per renderla più funzionale al suo progetto tecnico.