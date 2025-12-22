Castro, l'intermediario: "Poteva finire in altri due club di A, ma è felice al Bologna"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Gustavo Ghezzi, intermediario di Castro: “Non ho sentito Casto, quando si tratta di partite così importanti, lascio sempre tranquilli i calciatori. Contro l’Inter ha disputato un’ottima gara, ma tutto il Bologna ha ben figurato, il Bologna è davvero una bella squadra ed è sempre difficile giocarci contro.

Castro naturalizzato italiano? E’ vero che ha rifiutato perchè vuole giocare con la Nazionale argentina. Deve guadagnarsela però e non è facile, ma questo dimostra il carattere del ragazzo. Succede a tanti argentini però devo ammettere, non solo a Castro.

L’esperienza in Italia col Bologna procede benissimo, il ragazzo è molto contento, è da un anno e mezzo che è lì e devo dire che la società lo ha aiutato molto, lui si è adattato facilmente forse anche perchè è un ragazzo molto solare. Italiano ha dimostrato il suo valore. Il Bologna cambia parecchio, l’allenatore fa ruotare molto i giocatori, ma la squadra gioca sempre ad un alto livello e questo credo sia una grande soddisfazione per la società e l’allenatore. Non è facile trovare un allenatore che cambia così tanto.

Il Bologna fa sempre un ottimo scouting in Argentina, diverse volte sono venuti a guardarlo, poi tocca a me spiegare ai calciatori il loro processo calcistico. Castro aveva la possibilità di andare al Bologna oppure in altre due squadre italiane che gli offrivano anche di più, ma il ragazzo poi ha scelto il progetto Bologna. Questa società ha pazienza, quando sono convinti di un calciatore lo aspettano, gli tirano le orecchie quando è il momento, ma lo fanno crescere in un ambiente tranquillo".