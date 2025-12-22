Pazzini: "Mi aspetto un Napoli più preparato. Curioso di queste due cose..."

L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato a SportMediaset margine della finale di Supercoppa Napoli-Bologna: "Il reparto offensivo del Napoli è quello che ha fatto svoltare la sfida in semifinale col Milan. Elmas e Neres isolavano i difensori del Milan, stasera sono curioso di vedere come attaccherà la difesa del Bologna, disposta a 4. Le mezze punte dovranno agire diversamente, ma l'attacco del Napoli sa fare molto male".

Come vede il duello fra Conte e Italiano?

"Sono due allenatori molto preparati, bravi nell'arrivare alla partita. Sono curioso di vedere le pressioni delle due squadre, sono undici aggressivi che mettono molto ritmo. Sono due tecnici che trasmettono fame: ma il Bologna oltre a tutto sa reggere anche il colpo, contro l'Inter è andata sotto ma poi ha alzato i giri e meritato la finale. Mi aspetto un Napoli più preparato a certi tipi di partite, mentre il Bologna ha più entusiasmo. Voglio vedere se vincerà la consapevolezza o l'entusiasmo".