Bologna, Ferguson a Mediaset: "Si può scrivere la storia! Napoli grande squadra"

vedi letture

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine della finale di Supercoppa contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Si può scrivere la storia? Può essere, un'altra finale contro una grande squadra. Ci siamo preparati nel modo migliore possibile, siamo pronti per sfidare una grande squadra, alla fine c'è un trofeo da alzare e c'è questa emozione stasera".

