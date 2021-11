Calaiò: "Il Napoli non gioca più tra le linee, perciò Zielinski è un pesce fuor d'acqua”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "A Salerno s'è sentita la mancanza di Insigne e di Osimhen. Poi il Verona è tra le migliori del momento e Tudor gioca ad uomo contro uomo a tutto campo. Il pari è frutto del merito degli scaligeri e non del demerito del Napoli. Il Napoli non gioca più tra le linee e per questo Zielinski è un pesce fuor d'acqua".