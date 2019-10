Calaiò: "Milik deve giocare col Salisburgo! Basta cambi ed esperimenti, serve vincere"

Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il momento del Napoli: “Milik lo farei giocare contro il Salisburgo, ora si è sbloccato ed è in fiducia per raggiungere la condizione ottimale. In questo momento andrebbe sfruttato. Il Napoli deve avere una sua identità e non si possono fare troppi esperimenti. Almeno un blocco di 8/9 giocatori devono essere imprescindibili, altrimenti si provano tante cose ma si accumula ritardo dalle prime. Bisogna invece solo pensare alla vittoria. Lozano? Non può essere ancora giudicato, anche lui ha bisogno di certezze".