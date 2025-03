Calaiò svela confidenza Politano dopo la gara: "Sto a pezzi, a stento riesco a camminare!"

Durante la trasmissione Campania Sport su Canale 21, Emanuele Calaiò ha condiviso un interessante retroscena riguardante Matteo Politano. Dopo la partita, Calaiò ha avuto l'opportunità di incontrare l'attaccante e si è complimentato per la sua performance. Politano, visibilmente provato, ha risposto: "Guarda, Manu, sto a pezzi, con la lingua di fuori. A stento riesco a camminare e ad uscire dallo stadio!".

Un segno della generosità di Politano, dice Calaiò, "che in campo non risparmia mai energie. Giocando come esterno d'attacco, affronta il difficile compito di coprire tutta la fascia, un ruolo che ha scelto di abbracciare nonostante le difficoltà. Dopo la sua esperienza all'Inter, dove non gradiva il ruolo di quinto di centrocampo imposto da Antonio Conte, ha deciso di sacrificarsi per il Napoli, dimostrando un impegno costante e una dedizione totale per la maglia, ogni domenica".