Cali nei secondi tempi, Cagni: "Succede solo in due casi: o lavori poco o lavori troppo..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore anche dell’Empoli: “L’Inter ha 25 titolari, il Napoli ne ha molti meno. Ad oggi è questa l’unica grande differenza che c’è tra le due squadre, indifferentemente dal fare o meno le coppe. Ora il calendario diventa più favorevole per Conte, ma vedo un problema di ritmo nel secondo tempo. Per esperienza, il calo nel secondo tempo è riportabile a due motivi: o sto lavorando troppo in settimana, o sto lavorando pochissimo. Conte è molto esperto, io credo che ora verrà fuori tutto il buono della preparazione richiamata a gennaio.

Rimpianto Kvara? Neanche Conte si aspettava la sua cessione, poi nel calcio moderno c’è poco da fare. I calciatori legati alla maglia non esistono più, si sono estinti tutti. È una situazione difficoltosa per tutti, per il Napoli doppiamente che non ha trovato degni sostituti. Empoli squadra trappola? Quando sei l’Empoli, sai già che devi lottare per la salvezza e che ogni partita è una finalissima. Se vorrà battere il Napoli, dovrà correre più del Napoli e vendere cara la pelle. Considerando i secondi tempi degli azzurri, non è impossibile ma è molto difficile.

Futuro Conte? Mi sono stupito di tanti rumors, ma conoscendo Antonio posso dire una cosa: stando a quanto si saranno detti con De Laurentiis ad inizio stagione, saprà già cosa fare a fine stagione. Era palese che questo fosse un anno transitorio, per poi giocarsi lo Scudetto per davvero nella prossima stagione”.