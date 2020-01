Calori individua il problema: "Napoli psicologicamente fragile, bisogna ritrova fiducia"

Alessandro Calori, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è una squadra che deve ritrovarsi, ha perso la strada che ha portato a meravigliare tutti. Ora ha perso fiducia, lo si vede dagli errori. E al minimo sbaglio in questo momento si paga. Gattuso sta cercando di riportare serenità, con il sistema preferito. Ma, da esterno, credo che bisogni trovare in primis la fiducia perché in questo momento il Napoli è fragile psicologicamente".