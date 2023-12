Calvarese esalta Orsato dopo Juve-Napoli: "E' il miglior arbitro in Europa"

Nel corso del suo fondo per il quotidiano Tuttosport, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato la gara di Daniele Orsato

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso del suo fondo per il quotidiano Tuttosport, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato la gara di Daniele Orsato, fischietto di Juventus-Napoli ieri sera: "In questo momento, considerando la flessione di Marciniak, Turpin e Gil Manzano, Daniele Orsato è il miglior arbitro d’Europa. L’arbitro di Schio viene designato in una partita difficile per storia e classifica ma anche a causa delle recenti polemiche".

L'ex direttore di gara ha voluto sottolineare la capacità di tenere in pugno il match con la sua personalità: "Solita prestazione granitica di Orsato sotto il punto di vista della personalità: i giocatori lo conoscono bene, e anche quando si alza la tensione lui va sul velluto".