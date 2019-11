Canale8, Mele: "Siamo ad un bivio, serve mediazione tra le parti per non gettar via la stagione"

Durante la trasmissione ‘Ne Parliamo Il Lunedì’, in onda su Canale 8, Silver Mele ha analizzato il momento del Napoli: “In serie A il Napoli non sa più vincere e mette dalla sua il dato inedito della squadra con più pareggi. Dopo le due settimane di sosta e quella scioccante dell’ammutinamento la prestazione di San Siro è stata sicuramente più dignitosa rispetto a quella col Genoa ma non ancora sufficiente. Non ancora da Napoli. Siamo evidentemente ad un bivio con De Laurentiis chiamato ad indirizzare il corso di club e squadra. Tra multe di rigore per l’insubordinazione dei calciatori e la mediazione che non dovrà mancare se non si vuol gettare tutto già alla fine di novembre".