Cannavaro: "Sogno di allenare il Napoli, è la squadra per cui tifo da bambino"

Fabio Cannavaro ha svelato il suo sogno intervistato da Calciomercato.com

Fabio Cannavaro ha svelato il suo sogno intervistato da Calciomercato.com: "La mia ambizione è quella di allenare il Napoli, perché è un top club e la squadra per la quale ho sempre tifato. Vivendo lì, in questo periodo mi rendo conto che c'è un malcontento generale e ora tocca alla società dare all'allenatore che ha scelto la fiducia necessaria per risolvere i problemi il prima possibile".