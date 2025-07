Canovi: "Mercato del Napoli sontuoso! Rafforzati tutti i ruoli, Milinkovic grande secondo”

L’operatore di mercato Dario Canovi è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com. “Il mercato della Roma? Mi piace. Per la prima volta dopo anni sta prendendo calciatori utili”.

Roma a parte, chi si muoverà?

“Il Milan si sta muovendo con intelligenza. Tare è uno dei migliori direttori sportivi in generale. Sta comprando calciatori, non nomi”.

Jashari?

“Alla fine si chiuderà.a volontà c’è”

L’Inter vuole chiudere per Lookman.

“Se riesce a chiuderlo è un grande colpo. Sono certo che l’Atalanta abbia voglia di venderlo. Se il giocatore ha un’offerta da una squadra come l’Inter non se la farà scappare”.

A chi l’oscar del mercato?

“Il Napoli ha fatto una campagna acquisti sontuosa. Ha rafforzato tutti i ruoli. Milinkovic è un grande secondo”.

E la Juve?

“Quanto fatto non basta a fare della Juve una candidata alla lotta Scudetto”.