Canovi: "Thiago Motta ha ricevuto trattamento vergognoso! E non mi riferisco alla Juve"

vedi letture

Fa ancora discutere la notizia dell'esonero di Thiago Motta da parte della Juventus. E nelle scorse ore, a Tuttomercatoweb.com per la rubrica 'A tu per tu' ne ha parlato anche Dario Canovi, storico agente dell'allenatore quando giocava e padre dell'attuale procuratore di Motta, Alessandro. Ha detto in tal senso Canovi senior: “Non mi esprimo sull’esonero ma vorrei invece parlare di un’altra cosa. Il trattamento che ha ricevuto Thiago - e non mi riferisco alla Juventus - è stato vergognoso. Non è assolutamente vero che non andava d’accordo con i calciatori. Si può attaccare l’allenatore, ma non l’uomo”.

Canovi ha parlato anche della lotta per il campionato di Serie A: “Per il Napoli è stata una vittoria sofferta. Cosa che non avremmo immaginato dopo il primo tempo. Per lo Scudetto rimane tutto inalterato: la favorita è l’Inter. Il Napoli tutto sommato fin qui ha fatto un grande campionato”. E sul successore di Ranieri sulla panchina della Roma, dice: “Mi auguro che la scelta ricada su un allenatore di livello. Certamente il fatto che la scelta verrà fatta da Ranieri può rassicurare tutto l’ambiente”.