Capello: "Assenza McTominay si è sentita non solo per i gol, fondamentale in un aspetto"
Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Roma e Juventus, ha parlato del Napoli alla Gazzetta dello Sport: "Conte continua a pagare i troppi infortuni. Nelle ultime partite, per esempio, l’assenza di McTominay si è sentita tutta, soprattutto in area avversaria: lo scozzese non è solo uno che segna, ma la sua presenza è fondamentale per liberare i compagni. Sa, è diverso se su di un cross ho da marcare McTominay o se posso concentrarmi solamente su Hojlund...".
L’emergenza ha fatto scoprire due talenti: Vergara e Alisson Santos: "Ecco, la domanda corretta però è un’altra: perché abbiamo dovuto aspettare gli infortuni per vedere all’opera un ragazzo italiano come Vergara? Comunque il Napoli non può che migliorare man mano che Conte recupererà pedine importanti. O almeno, così mi aspetto".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
