Vergara in Nazionale? Politano: "Me lo auguro per lui. Su Alisson..."

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, l'esterno azzurro Matteo Politano ha parlato anche della cena che ha tenuto insieme con alcuni compagni di squadra con il ct della Nazionale Gennaro Gattuso e il suo staff in vista degli spareggi per i Mondiali 2026: "Un incontro per ritrovarci con il mister, fare due chiacchiere e vedere un po' come stavamo. È stata una bella cena, piacevole.

Vergara in Nazionale? Me lo auguro per lui, è un giocatore forte: ora deve pensare solo al campo. Alisson Santos? È un giocatore giovane e di grandissima qualità: si è ambientato benissimo con noi e cerchiamo di metterlo a suo agio in campo valorizzando le sue caratteristiche. Siamo contenti di averlo con noi".