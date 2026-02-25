Futuro Conte, Di Gennaro: "Silenzio ADL non aiuta, ecco qual è il fulcro della questione"

"Ovvio che infortuni come Anguissa, McTominay incidono veramente molto, per quanto sia stato un mercato importante quello fatto dal Napoli".

L'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli, alle prese con l’impegnativa corsa alla qualificazione alla prossima Champions League: prossima tappa la sfida al Verona: “La lotta per la Champions è molto interessante, con il ritorno dell’Atalanta, la discontinuità della Juve che ha diversi problemi e la Roma che sta veramente molto bene ed è ottimamente allenata. L’Atalanta potrebbe giocare sulle ali dell’entusiasmo grazie alla vittoria sul Napoli, arrivata poi tra mille polemiche. Il Napoli ha tanti infortunati, che sono determinanti. E’ una bagarre importante e ricca di spunti”.

Difesa del Napoli in difficoltà: "Rrahmani, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno – al netto degli infortuni – non hanno avuto lo stesso rendimento della passata stagione, così come tutta la difesa azzurra: presi 27 gol fin qui, che sono gli stessi subiti dal Napoli nell’intero scorso campionato. Ovvio che infortuni come Anguissa, McTominay incidono veramente molto, per quanto sia stato un mercato importante quello fatto dal Napoli. Lucca a 35mln mi è parsa comunque una follia”.

Futuro Conte? "Conte è uno che cambia la storia dei club dove allena. Spesso resta solo due anni, ora bisogna capire cosa pensa De Laurentiis: il suo silenzio non aiuta a dedurne le intenzioni. E’ vero che Conte non ha fatto bene in Europa ma ha avuto anche tantissimi infortuni, che fanno tutta la differenza possibile. Il fulcro della questione sono i giocatori e come li si gestisce, tutto il resto sono sciocchezze. La stagione futura si progetta proprio in questo momento: ci sta che possa andare via, così come che possa restare ancora. Ho fiducia di De Laurentiis, che difficilmente ha sbagliato allenatore. Palladino sta facendo bene, De Zerbi mi piace ma conta molto la struttura societaria nel rendimento di un tecnico. Napoli non è Bergamo, l’esperienza che Palladino sta facendo all’Atalanta è importante”.