DAZN, Iori: “Il Verona ha limiti evidenti, con la cessione di Giovane li ha accentuati"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista e telecronista DAZN Alessandro Iori: "Il Verona si è completamente sciolto alla prima difficoltà contro il Sassuolo. Il secondo e terzo gol nascono da situazioni da corner a favore del Verona, si è fatto trovare sbilanciato. Un atteggiamento che indica gravi carenze in questa squadra. Ha completamente sbagliato l'approccio alla gara contro il Sassuolo. È una squadra in evidente difficoltà. Sembra rassegnata, ma anche il Pisa. Sarà un finale malinconico. Penso che il Verona voglia darsi un po' di dignità. Resta che la squadra ha limiti evidentissimi. Con la cessione di Giovane ha accentuato questi limiti. Giovane è un calciatore con talento, margini, ma su cui bisogna lavorare con pazienza. Nessuno dei nuovi acquisti del Verona sta attirando curiosità in ottica prospettiva. È una squadra scollegata, ma la vetrina della partita del Napoli è interessante per loro.

Lotta Champions? Al di là dell'episodio di Bergamo, il Napoli può affrontare bene questa ultima parte di stagione. Poi però deve affrontare la Champions in modo differente. Tutti sgomitano per raggiungere la Champions, poi però fanno difficoltà una volta dentro la competizione. La Serie B? Viene considerato troppo poco. Mi viene in mente Vergara, che ha giocato titolare la prima solo contro il Cagliari in Coppa Italia. Venezia e Palermo penso possano salire in Serie A".