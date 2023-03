Capello: "C'è un abisso tra il Napoli e le altre. Corsa scudetto già finita"

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche del Napoli e della sconfitta contro la Lazio

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche del Napoli e della sconfitta contro la Lazio, archiviata come un semplice incidente di percorso: "E me lo chiede pure? Non c’è più una corsa scudetto, dai. Lei la vede? Io vedo un abisso tra il Napoli e la altre. Il merito di Spalletti è quello di aver fatto sentire invincibile una squadra che era solamente forte e che aveva pure ceduto diversi leader durante il mercato. Luciano ha fatto un capolavoro".