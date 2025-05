Caprile in dubbio per Napoli? L'agente annuncia: "Ha qualche problemino..."

vedi letture

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, è intervenuto ai microfoni di Stile Tv per parlare del suo assistito e della sfida tra Cagliari e Napoli: "I casi della vita sono sempre curiosi, adesso incontrerà il Napoli, i suoi ex compagni in una gara così importante. Mi è parso di capire che Caprile ha qualche problemino, ma nel caso in cui dovesse scendere in campo sarà emozionato. Difenderà la porta della sua squadra contro i suoi ex compagni che cercano un traguardo storico e questa è anche la bellezza dello sport - si legge su AreaNapoli -. Il Cagliari ha il diritto di riscatto di Caprile, bisognerebbe parlare col presidente Giulini per capire cosa accadrà. Lui deciderà se riscattarlo o meno. Ad oggi non so cosa dire perché Giulini deciderà se esercitare il riscatto.

Le sensazioni mi sembrano buone, mi pare che Giuliani stimi Elia, ma da qui a dire che lo riscatterà ad una cifra comunque importante ce ne passa. Aspettiamo e vediamo cosa succede. Il valore dello sport e quello della sana competizione sono insite in Caprile per cui se il ragazzo giocherà, farà di tutto per non subire gol, come ha sempre fatto e sempre farà. Ho visto Verona-Como, una signora squadra quella di Fabregas, che giocava come se dovesse giocarsi qualcosa. Ed in effetti, ti giochi sempre qualcosa, perché anche i punti in classifica sono importanti. Ecco perché mi aspetto un Cagliari battagliero nonostante la salvezza acquisita e voglioso di fare una bella figura".