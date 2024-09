Caprile, l'ex presidente: "Già quando era alla Pro Patria diceva di voler giocare a Napoli!"

vedi letture

Domenico Citarella, ex presidente di Elia Caprile ai tempi della Pro Patria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sabato ho visto la partita, come sempre, del Napoli. Vedere Caprile in campo mi ha reso molto orgoglioso soprattutto perchè è il coronamento del sogno di un ragazzo serio e tecnicamente molto forte.

Una qualità, quest’ultima, evidente già all’epoca. Già quando era alla Pro Patria, quando ne parlavamo, mi raccontava di come avrebbe voluto giocare nel Napoli. Di sicuro i suoi genitori di origini napoletane hanno giocato un ruolo fondamentale nel coltivare questo suo sogno. Quando era un mio giocatore non lo proposi al Napoli ma nel corso di una trasmissione con Carlo Alvino su Kiss Kiss Napoli, parlando degli errori dei portieri in fase di impostazione della manovra con i piedi, menzionai Elia Caprile in diretta sottolineando come non solo fosse forte tra i pali ma anche con i piedi. Da quel momento il ragazzo finì sotto la lente d’ingrandimento proprio del Napoli. Al termine di quella stagione con la Pro Patria Caprile torno al Leeds (club che aveva la proprietà del cartellino ndr) e venne poi acquistato dal Bari dove confermò ulteriormente le sue qualità cominciando poi la trafila che lo ha portato al Napoli dopo Empoli”.