Prima pagina Il Mattino: "Il Napoli in Champions: un tesoro di 80 milioni"

vedi letture

"Doppia sfida: corsa scudetto e il ritorno tra le grandi d'Europa".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli in prima pagina: "Il Napoli in Champions: un tesoro di 80 milioni. Doppia sfida: corsa scudetto e il ritorno tra le grandi d'Europa". In taglio basso spazio agli investimenti per il Centro Direzionale: "Effetto stazione, contatti per nuovi hotel". Di seguito la prima pagina integrale.