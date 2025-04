Lavezzi svela: "Thiago Almada scherzando mi ha detto: ‘Portami a Napoli!'"

Nel corso del suo intervento a 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero, l'ex azzurro attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi ha svelato un retroscena: L’altro giorno parlavo con Thiago Almada e scherzando mi diceva: ‘Portami lì’. Io a un giovane calciatore argentino consiglio sempre venire.

Difetto di Napoli? La riconoscenza della gente sempre c’è ma non succede a tutti, altri non la vivono così. Vivi in una città che è eccezionale, che vive per il calcio. Vista, gente affettuosa, il cibo, non ci sono contro”.