"Kvara ha fatto bene ad andare al Psg?", risposta a sorpresa di Lavezzi

Intervenuto ieri in diretta tv a Televomero, l'ex attaccante del Napoli, Ezequiel Lavezzi, ha trattato vari argomenti. Tra questi, la scelta di Kvaratskhelia di trasferirsi al Psg, proprio come capitò al Pocho, certo con tempistiche e modalità completamente differenti. Lavezzi, infatti, si trasferì a fine stagione col Psg che pagò la clausola mentre Kvara è andato via a metà stagione.

Kvara ha fatto bene ad andare a Parigi? “Bisogna chiedere a lui, dipende da come si trovava nel Napoli. E’ una decisione molto personale, se è andato l’ha considerata un’ottima scelta. Forse è stata per una voglia di cambiamento e di giocare in un calcio diverso da quello italiano”.