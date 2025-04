Travaglio: "Perché gruppi stranieri in perdita restano nel calcio? Non seguo più la Juve..."

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio: "Situazione Juventus? Una volta sapevo tutto del calcio. Io sono juventino e sono nato in una famiglia di juventini. Ho smesso di seguire il calcio e di empatizzare con la Juventus. Sono rimasto juventino ma non guardo più le partite.

Le cose basilari le conosco e so che hanno cacciato un allenatore per prenderne un altro ma dovrei aver visto le partite per dare una mia opinione. Io sono poco esperto in economia ma mi chiedo: come mai questi grandi gruppi stranieri comprano le società ma i loro bilanci risultano in perdita e invece di disfarsene, si mangiano soldi e se le tengono strette?".