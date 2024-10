Capuano: “Episodio di Pjanic a San Siro grave, ma anche la Juve fu danneggiata quella sera!”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano: “Episodio di Pjanic a San Siro? Partita arbitrata malissimo da Orsato quella sera. In quella partita, però, ci sono stati anche provvedimenti che danneggiarono la Juventus: c’era un rigore evidente nel primo tempo. Resta, però, che è stata una serata da dimenticare per Orsato.

Ci sono errori arbitrali che pesano di più e altri che pesano di meno in una stagione. Non è tutto a favore della Juventus. I bianconeri e gli azzurri hanno fatto una stagione straordinaria nel 2018. Dopo di che, è chiaro, una vince e l’altra no.

Challenge? È una procedura che stanno sperimentando da oltre un anno e bisognerà capire se la sperimentazione è conclusa o se si dovrà aspettare il 2026. L’anno scorso Rocchi ha incontrato gli allenatori della Serie A per chiedere che cosa ne pensino. “Non ci pensiamo neanche” hanno risposto. Bisogna mettersi d’accordo su chi lo vuole e chi no.

Sono contrario al Var a chiamata, lo ammetto. Il primo motivo è che durante le partite si fanno molti eccessi per qualsiasi azione. Non capisco cosa potrebbe aggiungere. Il secondo motivo è che si regalerebbe un calcio di rigore a testa alle squadre il che non va bene. Il terzo motivo è che nel momento in cui una squadra chiama il Var l’aspettativa è che gli venga data ragione. È una procedura che non mi convince

Napoli è più pericolosa di Milano? Non lo so, guardate le statistiche. Juan Jesus avrebbe fatto meglio a esporre denuncia, senza esporsi apertamente sui social. Ogni questione sulla sicurezza viene strumentalizzata dal punto di vista politico. I personaggi pubblici sono molto conosciuti: si sa tutto, dove vanno e le loro disponibilità economiche. È difficile per loro, però devono avere rispetto del territorio dove si trovano. Napoli ha combattuto i suoi problemi e li sta risolvendo. Juan Jesus ha sbagliato!”.