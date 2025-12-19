Capuano: "Il Napoli ha meritato! Sarà deluso chi pensava avesse le valigie pronte"

Il giornalista Giovanni Capuano, nel suo articolo sul portale di Panorama, ha commentato così Napoli-Milan 2-0: "Chi pensava che Antonio Conte avesse chiesto ai suoi di lasciare pronte le valigie in albergo, augurandosi un rapido ritorno in Italia, sarà rimasto deluso. Il Napoli ha maltrattato il Milan nello stadio di Cristiano Ronaldo riscattando in un colpo solo sia la pessima fama di chi preferisce uscire, se non si tratta di campionato, che le dolorose sconfitte dell'ultima settimana.

Ha deciso la maggiore qualità messa in campo, la fame di prendersi la finale e anche un'insospettabile intensità agonistica. Certo, la serata negativa di Maignan ha dato una mano: impreciso in occasione del vantaggio di Neres e non sufficientemente reattivo nel raddoppio di Hojlund [...] però, il Napoli si è meritato in tutto e per tutto la vittoria ed arriva con un pieno di convinzione nella finale di lunedì. E' la risposta che i tifosi partenopei si aspettavano e che lo stesso Conte chiedeva a un gruppo messo sotto sia sul piano fisico che su quello tattico sia a Lisbona che a Udine. Riscatto pieno".