Bologna, Immobile: "Napoli in forma, ma è una gara secca e possiamo giocarcela"

Ciro Immobile, attaccante del Bologna e autore del gol decisivo alla lotteria dei calci di rigore, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa contro l'Inter che vale la qualificazione alla finale contro il Napoli. Di seguito le sue parole: "I rigori sono una lotteria, è stato bravo Ravaglia a pararne due. Il gol mi serviva, sono stati mesi di sofferenza ma qui ho trovato una famiglia e sono felice per la squadra. Il Napoli è in forma, ma è una finale secca e ce la possiamo giocare per portare a casa la coppa".

Tutti i dettagli sulla finale di Supercoppa.

La finale Napoli-Bologna si giocherà lunedì 22 dicembre alle ore 20 italiane al King Saud University Stadium di Riyadh. Gli azzurri hanno la possibilità di conquistare il secondo trofeo della gestione di Antonio Conte, e sarebbe un traguardo importante anche dal punto di vista economico: se dovesse centrare il massimo obiettivo, il club di Aurelio De Laurentiis porterebbe a casa la bellezza di 11 milioni di euro. In caso di sconfitta, l'incasso sarebbe comunque di 6,7 milioni di euro.

