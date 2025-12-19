Bologna, Ravaglia: "Emozione indescrivibile, vogliamo portare la coppa a casa!"

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa contro l'Inter che vale la qualificazione alla finale contro il Napoli. Di seguito le sue parole: "Emozione indescrivibile, siamo venuti qui per arrivare in fondo. Siamo contentissimi, adesso ci aspetta un'altra bella partita. Vincere la coppa è il nostro obiettivo, affronteremo la finale per portare a casa questa coppa".

Tutti i dettagli.

La finale Napoli-Bologna si giocherà lunedì 22 dicembre alle ore 20 italiane al King Saud University Stadium di Riyadh. Gli azzurri hanno la possibilità di conquistare il secondo trofeo della gestione di Antonio Conte, e sarebbe un traguardo importante anche dal punto di vista economico: se dovesse centrare il massimo obiettivo, il club di Aurelio De Laurentiis porterebbe a casa la bellezza di 11 milioni di euro. In caso di sconfitta, l'incasso sarebbe comunque di 6,7 milioni di euro.

