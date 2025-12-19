Bologna, Fabbian: "Sogniamo a occhi aperti. Napoli grande squadra, daremo tutto"

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa contro l'Inter che vale la qualificazione alla finale contro il Napoli. Di seguito le sue parole riportate da TMW.

Ci racconti le emozioni post rigore decisivo?

"Siamo un gruppo unito, di ragazzi di sani valori e che stanno bene e i frutti si vedono. Stiamo sognano a occhi aperti"

Quando avete capito che ce la potevate fare?

"Fin dall'inizio. Siamo stati bravi a preparare la gara, abbiamo recuperato da grande squadra, abbiamo sofferto quando dovevamo e ci siamo impegnati per vincerla".

Cos'hai pensato sulla parata di Martinez e poi un pensiero sui tifosi:

"Speravo entrasse, mi ha fatto una grande parata. lo aspetto sempre di fare gol, ma è stato bravo lui. Non è importante il singolo, ma la squadra. siamo tutti in uno. Il mister ci tiene sempre sull'attenti e siamo contenti del risultato".

Sarà una finale con il Napoli. Li avete già battuti in campionato. Che finale sarà?

"Sarà una finale che andrà giocata al massimo. Il Napoli è una grande squadra e cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo".

Ciro Immobile ha segnato il rigore decisivo.

"A lui non c'è bisogno di dire nulla. È un grande esempio, si è sempre messo a disposizione di tutti. Oggi si è preso la responsabilità e non ci ha delusi, ma questo in cuor nostro lo speravamo".

Cosa avete detto a Ravaglia dopo i rigori?

"Lo abbiamo festeggiato, si è preso gli applausi che ha meritato. È un grande lavoratore e si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa e tutta Bologna lo ringrazia. Una partita quando va ai rigori si può decidere in tutti i modi, ma siamo stati bravi a vincerla. Ma non dobbiamo festeggiare troppo perché adesso incombe la finale e dobbiamo arrivarci bene per dare il massimo".

Cosa vi siete detti a caldo?

"Abbiamo festeggiato, ci siamo detti che la partita è stata vinta ma che la vera partita è con il Napoli. Sarà un onore e daremo il top per portare la coppa a Bologna".